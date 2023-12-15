Популярный среди звёзд пластический хирург Тимур Хайдаров анонсировал удивительные изменения, которые сейчас происходят во внешности певца Филиппа Киркорова.
По словам хирурга, оценить результат его работы над внешностью Киркорова можно будет на весеннем шоу, которое планирует дать артист.
"Вы скоро все узнаете. Мы говорили, что у нас будут скоро еще кардинальные изменения. Вам все сразу расскажи и выложи. Скоро все все узнают. Если быть точным, 30 апреля у него будет выступление в Crave шоу. Там все увидят всю красоту, над которой мы работали, которую мы создавали", — рассказал Хайдаров.
Врач добавил, что ради этих изменений проделана колоссальная работа, которая ещё не закончена.
Хайдаров пообещал, что даже давно знакомые с Киркоровым люди будут в шоке от изменений, которые с ним произошли.
Об очередной пластической операции Киркорова россияне начали говорить, когда увидели его с чёрной повязкой на лице во время презентации гастрономического мюзикла "Москва слезам не верит", пишет Газета.Ru.
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