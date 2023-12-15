Хирург Хайдаров рассказал о кардинальных изменениях во внешности Киркорова к весне

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный среди звёзд пластический хирург Тимур Хайдаров анонсировал удивительные изменения, которые сейчас происходят во внешности певца Филиппа Киркорова.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

По словам хирурга, оценить результат его работы над внешностью Киркорова можно будет на весеннем шоу, которое планирует дать артист.

"Вы скоро все узнаете. Мы говорили, что у нас будут скоро еще кардинальные изменения. Вам все сразу расскажи и выложи. Скоро все все узнают. Если быть точным, 30 апреля у него будет выступление в Crave шоу. Там все увидят всю красоту, над которой мы работали, которую мы создавали", — рассказал Хайдаров.

Врач добавил, что ради этих изменений проделана колоссальная работа, которая ещё не закончена.

Хайдаров пообещал, что даже давно знакомые с Киркоровым люди будут в шоке от изменений, которые с ним произошли.

Об очередной пластической операции Киркорова россияне начали говорить, когда увидели его с чёрной повязкой на лице во время презентации гастрономического мюзикла "Москва слезам не верит", пишет Газета.Ru.

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