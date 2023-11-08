Филипп Киркоров в последнее время стал активно посещать мероприятия светской жизни. По словам артиста, он провел всего один день на фестивале в Дубае и уже вернулся, сообщает "Московский комсомолец".
В компании Филиппа был известный хирург Тимур Хайдаров, вокруг которого уже не первый месяц идут скандалы. Певицы Слава и Любовь Успенская ведут судебные разбирательства с хирургом из-за результатов пластических операций.
Хирург поделился информацией о том, что история изменения веса Филиппа еще не завершилась.
"Я ему сказал, что нельзя останавливаться: мы уже прошли такой путь! Филипп замечательный пациент, он чётко выполняет мои рекомендации, поскольку очень важно их соблюдать. Он каждый день присылает мне отчёты", — рассказал врач артиста.
На красной дорожке перед началом фильма "Легенда о самбо" стали известными интересные детали поездки Киркорова в Китай, и все они были раскрыты Тимуром Хайдаровым. Он рассказал, что Филипп "ходил по Китаю практически голым: с голым торсом".
"Как говорит мне Филипп: нет предела совершенству", — ответил хирург на вопрос о том, ожидать ли еще какие-то изменения во внешности Киркорова или он уже достиг пика.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров удивил фанатов эротическим танцем на концерте в Дубае.
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