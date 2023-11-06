Филипп Киркоров удивил фанатов эротическим танцем на концерте в Дубае

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Вернувшийся из Китая артист Филипп Киркоров снова отправился в путешествие в Дубаи, где выступил на концерте, чем приятно удивил своих поклонников неожиданным танцем, сообщает The Voice.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

В ходе исполнения своего хита "Цвет настроения синий" Киркоров внезапно начал танцевать эротичесикий танец, но без раздеваний. Он снял только свой красный блестящий пиджак и бросил его к музыкантам.

Затем бывший муж Аллы Пугачевой повернулся спиной к аудитории и начал энергично двигать ягодицами, вероятно, пытаясь исполнить популярный танец тверк.

Ранее сообщалось, что Киркоров купил картину "Примадонна" за 700 тысяч на концерте Люси Чеботиной.

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