Вернувшийся из Китая артист Филипп Киркоров снова отправился в путешествие в Дубаи, где выступил на концерте, чем приятно удивил своих поклонников неожиданным танцем, сообщает The Voice.
В ходе исполнения своего хита "Цвет настроения синий" Киркоров внезапно начал танцевать эротичесикий танец, но без раздеваний. Он снял только свой красный блестящий пиджак и бросил его к музыкантам.
Затем бывший муж Аллы Пугачевой повернулся спиной к аудитории и начал энергично двигать ягодицами, вероятно, пытаясь исполнить популярный танец тверк.
Ранее сообщалось, что Киркоров купил картину "Примадонна" за 700 тысяч на концерте Люси Чеботиной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.