Артист Филипп Киркоров подал в суд на певицу Любовь Успенскую

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Сегодня стало известно, что 56-летний Филипп Киркоров подал в суд на 69-летнюю Любовь Успенскую. Причиной этого стало интервью, которое королева шансона недавно дала Алене Жигаловой, в котором она назвала Филиппа Бедросовича "женоненавистником".

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Super.ru пишет, что адвокат поп-короля, Александр Добровинский, высказался об этом в своем Telegram-канале, отметив, что это "лишь первый иск к Успенской, за ним последует моральная компенсация". Филипп Киркоров требует моральную компенсацию в размере 10 000 000 рублей, а также возмещения понесенных расходов, оцененных в 2 000 000 рублей. Адвокат артиста пишет, что оскорбительные высказывания Успенской будут рассматриваться в суде.

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