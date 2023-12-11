Певец Филипп Киркоров пожалел, что заступился за Максима Галкина*

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский певец Филипп Киркоров откровенно признался, что последние дни были для него непростыми из-за волны негатива, которая обрушилась на него после того, как он поддержал своего коллегу Максима Галкина*. Артист также не скрывает своего негодования по поводу того, что комик снова включил шутки на его счёт в свою зарубежную программу.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

"Вы не представляете, сколько я пережил в последнее время. Я столкнулся с серьёзной критикой, просто потому что заступился за Максима, которого обвиняли в таких связях," — заявил Киркоров.

Певец не ожидал, что Галкин* будет продолжать обижать и оскорблять его после всего, что произошло.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

Филипп Киркоров — Если ты уйдешь |