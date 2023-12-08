Филипп Киркоров заинтриговал публику заявлением о своей секретной миссии в Сочи.
Король российской эстрады снял видео в аэропорту Шереметьево и сообщил, что отправляется на Красную поляну в Сочи.
Певец заявил, что у него в Сочи есть "secret mission, mission impossible" (прим. перевод: секретная миссия, миссия невыполнима).
"Готовь сани летом, а ёлку зимой", — сказал артист.
Ранее сообщалось, что певец Стас Костюшкин унизил Филиппа Киркорова на церемонии Песня года.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.