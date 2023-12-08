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Филипп Киркоров заявил, что приехал в Сочи с секретной миссией

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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров заинтриговал публику заявлением о своей секретной миссии в Сочи.

Филипп Киркоров заявил, что приехал в Сочи с секретной миссией
Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Король российской эстрады снял видео в аэропорту Шереметьево и сообщил, что отправляется на Красную поляну в Сочи.

Певец заявил, что у него в Сочи есть "secret mission, mission impossible" (прим. перевод: секретная миссия, миссия невыполнима).

"Готовь сани летом, а ёлку зимой", — сказал артист.

Ранее сообщалось, что певец Стас Костюшкин унизил Филиппа Киркорова на церемонии Песня года.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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