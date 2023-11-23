Максим Галкин* готов выступать перед россиянами за 100 тыс. евро

Известный комик и признанный иностранным агентом Максим Галкин*, который находится за границей, продолжает обсуждать возможность выступлений перед российской аудиторией на корпоративах. Согласно информации от его менеджера, он запросил гонорар в размере 100 тыс. евро, а также требует бизнес-класс для себя и своей команды и покрытие других расходов, пишет "СтарХит".

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Тем временем возникло требование о запрете въезда в Россию для иностранных агентов, включая Галкина*, Андрея Макаревича*, Моргенштерна*и других. Ранее выступления Галкина* в Казахстане не состоялись.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ