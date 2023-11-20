Прилепин допустил возвращение Пугачёвой и Галкина

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Алла Пугачёва и Максим Галкин* хотят вернуться, полагает писатель Захар Прилепин. Своим мнением по этому животрепещущему вопросу он поделился с Ксенией Собчак в первом после покушения большом интервью.

Фото: социальные сети

Патриотический литератор допустил возвращение звёзд, не поддерживающих действия России на Украине, хотя ему это было бы неприятно.

"Они имеют полное основание вернуться и жить здесь. Я понимаю, что это может произойти, но мне чисто по-человечески брезгливо", — признался Прилепин.

По его мнению, отъезд Примадонны и других гигантов российского шоу-бизнеса открыл дорогу молодой смене, среди которой преобладают те, кто поддерживает свою страну.

"Ни Белого*, ни Макаревича*, ни Гребенщикова* никто не выгонял, они уехали по своей воле. И это дало необычайный прилив возможностей для молодых литераторов, музыкантов, режиссеров — они тут же заняли пустующие лакуны. Раньше они были из молчаливого слоя, потому что сидела мафия", — объяснил Захар.

Если знаменитые беглецы вернутся, они вновь задвинут в тень всех тех, кто "сопереживает русскому солдату", переживает Прилепин. "Если гоп-компания вернётся, то начинающих артистов сметут, и от них ничего не останется. И никакой здоровой конкуренции нет", — посетовал он.

*Минюстом РФ признаны иноагентами.