Певица Ханна (Анна Курьянова) заявила, что патриотизм не позволил ей рожать второго ребёнка в Америке.
Певица" Ханна дала интервью Алёне Жигаловой. В нём она объяснила, что по патриотическим соображениям не стала выбирать родильный дом в США.
"Я патриот, я сказала, что второго ребенка в Америке я точно рожать не буду. Поехали в Дубай", — объяснила певица.
Интернет-пользователи в связи с высказыванием Ханны вспомнили и другого российского патриота Оскара Кучеру, который сделал своего ребёнка гражданином США.
Ранее Ханна объяснила, почему рожала дочерей не в России.
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