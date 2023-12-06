Певица Ханна заявила, что родила второго ребёнка в Дубае из-за чувства патриотизма

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Певица Ханна (Анна Курьянова) заявила, что патриотизм не позволил ей рожать второго ребёнка в Америке.

Фото: Вк-аккаунт Ханны

Певица" Ханна дала интервью Алёне Жигаловой. В нём она объяснила, что по патриотическим соображениям не стала выбирать родильный дом в США.

"Я патриот, я сказала, что второго ребенка в Америке я точно рожать не буду. Поехали в Дубай", — объяснила певица.

Интернет-пользователи в связи с высказыванием Ханны вспомнили и другого российского патриота Оскара Кучеру, который сделал своего ребёнка гражданином США.

Ранее Ханна объяснила, почему рожала дочерей не в России.