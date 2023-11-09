Певица Ханна объяснила, почему рожала дочерей не в России

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

У певицы Ханны (Анны Курьяновой) как она сама говорит, идеальная семья любящий муж Пашу и две дочери — Адриана и Камилла, которую Ханна родила менее года назад.

Одним из вопросов, который интересует фанатов Ханны, является то, почему она рожала обеих своих дочерей за границей в Майами и Дубае. В свежем интервью Ханна ответила на этот вопрос.

Super.ru пишет, что она объяснила, что причина не связана с лучшим сервисом или условиями за рубежом, а в том, что она не может себе позволить долго не выступать в Москве. У неё есть множество концертов, свой бизнес и другие задачи, которые не позволили бы Ханне насладиться беременностью и материнством в полной мере и достаточно восстановиться после родов, если бы она осталась в России.

Ханна поделилась, что ее концертный директор звонил ей, когда она была на восьмом месяце беременности, и предлагал участие в корпоративных мероприятиях. Она любит свою работу, и ее муж Пашу знал об этом, поэтому они заранее приняли решение рожать за границей, в теплых местах.

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