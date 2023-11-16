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ФНС арестовала счета Аркадия Укупника из-за долгов

0:39
Шоу-бизнес

У певца Аркадия Укупника заморозили счета из-за задолженностей и накопившихся пеней.

ФНС арестовала счета Аркадия Укупника из-за долгов
Фото: ВК-аккаунт Укупника

Как сообщает Telegram-канал Mash, ФНС арестовала счета Аркадия Укупника.

Композитору и певцу отправили множество уведомлений с требованием оплатить налоги в размере около 40 тысячи рублей. Так как народный артист не исполнил требования Федеральной налоговой службы, его счета были заморожены.

В ФНС приостановили операции по счетам исполнителя хита "Я на тебе никогда не женюсь".

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе не заплатил налоги в России.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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