У певца Аркадия Укупника заморозили счета из-за задолженностей и накопившихся пеней.
Как сообщает Telegram-канал Mash, ФНС арестовала счета Аркадия Укупника.
Композитору и певцу отправили множество уведомлений с требованием оплатить налоги в размере около 40 тысячи рублей. Так как народный артист не исполнил требования Федеральной налоговой службы, его счета были заморожены.
В ФНС приостановили операции по счетам исполнителя хита "Я на тебе никогда не женюсь".
Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе не заплатил налоги в России.
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