ФНС арестовала счета Аркадия Укупника из-за долгов

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У певца Аркадия Укупника заморозили счета из-за задолженностей и накопившихся пеней.

Фото: ВК-аккаунт Укупника

Как сообщает Telegram-канал Mash, ФНС арестовала счета Аркадия Укупника.

Композитору и певцу отправили множество уведомлений с требованием оплатить налоги в размере около 40 тысячи рублей. Так как народный артист не исполнил требования Федеральной налоговой службы, его счета были заморожены.

В ФНС приостановили операции по счетам исполнителя хита "Я на тебе никогда не женюсь".

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе не заплатил налоги в России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.