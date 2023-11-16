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Валерий Меладзе не заплатил налоги в России

0:40
Шоу-бизнес

Российский певец Валерий Меладзе задолжал Федеральной налоговой службе страны приличную сумму. Известно, что у артиста остался на территории России действующий бизнес.

Валерий Меладзе не заплатил налоги в России
Фото: wikimedia.org by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 3.0

Так, согласно информации, долг певца в ФНС составил 275 тысяч рублей , несмотря на отсутствие концертной деятельности в России.

"Певец всё ещё входит в число учредителей ООО "Вантаж". Эта фирма арендует одноимённый торговый центр в Москве в Восточном Бирюлёве", — передаёт SHOT.

По данным издания, в прошлом году компания заработала 15,7 млн рублей.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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