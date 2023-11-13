Продюсер Константин Меладзе решил снизить цену на свою виллу в Крыму, чтобы быстрее найти на неё покупателя.
Как отмечает издание Teleprogramma, у Меладзе уже несколько месяцев не получается избавиться от этого объекта недвижимости, расположенного в России.
Первоначальная цена за коттедж площадью в 700 кв. м. была равна 300 миллионам рублей, теперь за дом его владелец просит 289 миллионов. В объявлении о продаже виллы сказано, что потенциальный покупатель может торговаться, предложив свою цену.
Особняк Меладзе находится в гурзуфском элитном поселке, в окрестностях Ялты. Вилла площадью 700 кв. м. была построена ещё в 2010 году на живописном участке в 12 гектаров.
Сам Меладзе бывал на своей крымской вилле не слишком часто, уточняет издание.
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