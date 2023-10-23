Недавно стало известно, что певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе развелись. Появились слухи о том, что причиной разрыва были политические разногласия. Однако эту информацию опроверг брат продюсера Валерий Меладзе.
Он утверждает, что развод не связан с политикой и назвал такие утверждения абсурдом.
"Ну, как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных", — сообщил артист.
Как сообщает сайт aif.ru, пара скрывала свои отношения в течение многих лет и уделяла особое внимание сохранению личной жизни вдали от папарацци и недоброжелателей.
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