Валерий Меладзе заявил, что развод брата с певицей Верой Брежневой не связан с политикой

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно стало известно, что певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе развелись. Появились слухи о том, что причиной разрыва были политические разногласия. Однако эту информацию опроверг брат продюсера Валерий Меладзе.

Фото: prt scr youtube.com/ Власть vs Влащенко

Он утверждает, что развод не связан с политикой и назвал такие утверждения абсурдом.

"Ну, как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных", — сообщил артист.

Как сообщает сайт aif.ru, пара скрывала свои отношения в течение многих лет и уделяла особое внимание сохранению личной жизни вдали от папарацци и недоброжелателей.

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Сбежавшая Вера Брежнева официально заявила о разводе с Меладзе