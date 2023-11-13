Племянница Максима Галкина* Алина начала карьеру блогера, чтобы стать популярной

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь старшего брата комика Максима Галкина* 18-летняя Алина решила начать свою карьеру блогера. Она регулярно создает влоги на YouTube, где выражает своё стремление к популярности.

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency

"Я ноунейм, но хочу стать популярной. Как это сделать? Суть моего ролика в том, что я собрала список звёзд, блогеров, которым буду писать и просить сделать коллаборацию — совместные видосики, встречи", — написала Алина.

Племянница супруга Аллы Пугачёвой учится в МГИМО и делится в своём блоге элементами роскошной жизни, включая путешествия, дорогие автомобили и модную одежду. Кроме того, она увлекается конным спортом и иногда публикует фотографии со своим младшим братом Гришей, передаёт StarHit со ссылкой на социальные сети девушки.

Отец Алины Дмитрий Галкин известен связями с бизнесом по производству оружия и ведёт непубличный образ жизни.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.