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Максим Галкин* заявил о планах гастролировать по просторам бывшего СССР

0:47
Шоу-бизнес

Недавно Алла Пугачёва привлекла внимание СМИ своим визитом на родину. Максим Галкин* также не остался в стороне и опубликовал пост с приглашением на свои будущие концерты.

Максим Галкин* заявил о планах гастролировать по просторам бывшего СССР
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В своём посте юморист объявил о готовности выходить перед публикой, а теперь он планирует гастролировать по странам бывшего Советского Союза. Комик оставил запись на русском и литовском языках. Планируется, что его выступления пройдут в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шауляе в начале марта.

Кроме того, Галкин* готовится к гастрольному туру по Эстонии.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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