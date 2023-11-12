Недавно Алла Пугачёва привлекла внимание СМИ своим визитом на родину. Максим Галкин* также не остался в стороне и опубликовал пост с приглашением на свои будущие концерты.
В своём посте юморист объявил о готовности выходить перед публикой, а теперь он планирует гастролировать по странам бывшего Советского Союза. Комик оставил запись на русском и литовском языках. Планируется, что его выступления пройдут в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шауляе в начале марта.
Кроме того, Галкин* готовится к гастрольному туру по Эстонии.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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