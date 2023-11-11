Певица Алсу впервые показала 7-летнего сына Рафаэля

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу ранее подчёркивала, что её сын слишком мал, чтобы быть в центре внимания фотокамер. Однако она отметила, что если Рафаэль сам захочет, она не будет препятствовать его публичности.

Артистка также рассказала, что сын является активным ребёнком, обладающим творческими способностями. Он играет на фортепиано и поёт, и Алсу заметила, что у него прекрасное чувство такта. Поэтому не исключено, что в будущем мальчик будет связан с музыкальной карьерой, как его старшая сестра Микелла.

Алсу известна тем, что долгое время скрывала лицо своего младшего сына от общественности. Малыш родился в 2016 году. Певица и её муж Ян Абрамов предпочитали не показывать его лицо публично до достижения им пятилетнего возраста.

Недавно же артистка решилась на ослабление скрытности и разместила в социальных сетях видеоролик, где можно было частично увидеть лицо Рафаэля. В этом видео Алсу счастливо держит сына в объятиях, вызывая восторг среди многих её подписчиков.

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