Певица Алсу показала, как прошла прогулка по Петербургу

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу регулярно бывает в Санкт-Петербурге. В этот раз компанию ей составили подруги — бизнес-леди Яна Юхнанова и Жанна Мартиросян. В своем блоге артистка опубликовала кадры с поездки.

Фото: prt scr youtube.com/МК-ТВ

Так, она побывала на речной прогулке, а затем прошлась пешком. Также она сфотографировалась в уютных интерьерах.

"Находила 20 000 шагов, румянец и красный нос", — объяснила Абрамова.

При этом ее подруги отметились в комментариях: так, Яна подчеркнула, что прогулка вышла замечательной, а Жанна заметила, что красный нос только у Алсу.

"Просто у меня самый длинный…" — сказала Алсу, поставив вместо слова "нос" эмодзи в виде розового пятачка.

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