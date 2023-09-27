Певица Алсу регулярно бывает в Санкт-Петербурге. В этот раз компанию ей составили подруги — бизнес-леди Яна Юхнанова и Жанна Мартиросян. В своем блоге артистка опубликовала кадры с поездки.
Так, она побывала на речной прогулке, а затем прошлась пешком. Также она сфотографировалась в уютных интерьерах.
"Находила 20 000 шагов, румянец и красный нос", — объяснила Абрамова.
При этом ее подруги отметились в комментариях: так, Яна подчеркнула, что прогулка вышла замечательной, а Жанна заметила, что красный нос только у Алсу.
"Просто у меня самый длинный…" — сказала Алсу, поставив вместо слова "нос" эмодзи в виде розового пятачка.
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