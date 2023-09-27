Актриса Александра Бортич сообщила о расставании с супругом четыре месяца назад, их брак даже не спасло рождение сына. Однако Евгений после развода не долго был одинок. В Сети подозревают, что мужчина закрутил роман с 20-летней блогершей Викторией Логиновой.
Несмотря на то, что ни Бортич, ни ее бывший супруг после слов о расставании подробностями личной жизни не делятся, из соцсетей стало понятно — Савельев нашел себе пару. Вместе с девушкой он отдохнул на Алтае, на совместных фотографиях он обнимает ее так, что становится ясно — они вместе.
Поклонники Александры Бортич осудили поведение мужчины, они считают, что он слишком быстро нашел замену бывшей супруге.
Ранее мы писали, что бывшая жена Федора Бондарчука подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества.
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