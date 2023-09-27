Бывший муж Александры Бортич встречается с 20-летней блогершей

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Александра Бортич сообщила о расставании с супругом четыре месяца назад, их брак даже не спасло рождение сына. Однако Евгений после развода не долго был одинок. В Сети подозревают, что мужчина закрутил роман с 20-летней блогершей Викторией Логиновой.

Фото: личный аккаунт Стаси Милослваской в Инстаграм

Несмотря на то, что ни Бортич, ни ее бывший супруг после слов о расставании подробностями личной жизни не делятся, из соцсетей стало понятно — Савельев нашел себе пару. Вместе с девушкой он отдохнул на Алтае, на совместных фотографиях он обнимает ее так, что становится ясно — они вместе.

Поклонники Александры Бортич осудили поведение мужчины, они считают, что он слишком быстро нашел замену бывшей супруге.

Ранее мы писали, что бывшая жена Федора Бондарчука подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества.

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