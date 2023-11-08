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Вика Цыганова высказалась о драке сотрудников СБУ и бойцов ВСУ из-за её песни: "Мы их троллим"

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Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова прокомментировала потасовку СБУ и ВСУ из-за её песни, исполненной в дуэте с Михаилом Кругом.

Вика Цыганова высказалась о драке сотрудников СБУ и бойцов ВСУ из-за её песни: "Мы их троллим"
Фото: wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

Вика Цыганова поделилась новостью о том, что в кафе в Виннице устроили драку сотрудники СБУ и бойцы ВСУ. Поводом для конфликта с рукоприкладством стала песня Михаила Круга и Вики Цыгановой "Приходите в мой дом".

"Пока вы не верите в телепортацию и рептилоидов, мы их троллим от Дубая до Винницы!" — написала певица в своём Telegram-канале.

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Сотрудники СБУ и ВСУ подрались в винницком кафе из-за песен Михаила Круга и Вики Цыгановой
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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