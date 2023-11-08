Певица Вика Цыганова прокомментировала потасовку СБУ и ВСУ из-за её песни, исполненной в дуэте с Михаилом Кругом.
Вика Цыганова поделилась новостью о том, что в кафе в Виннице устроили драку сотрудники СБУ и бойцы ВСУ. Поводом для конфликта с рукоприкладством стала песня Михаила Круга и Вики Цыгановой "Приходите в мой дом".
"Пока вы не верите в телепортацию и рептилоидов, мы их троллим от Дубая до Винницы!" — написала певица в своём Telegram-канале.
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Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.