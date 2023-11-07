Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга

Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает РИА Новости.
"В ресторане Винницы произошел конфликт из-за русской музыки. Столкнулись две группы гостей: одна состояла из сотрудников контрразведки СБУ, а другая — из военных", — говорится в сообщении.
Известно, что обе группы отмечали дни рождения в разных залах. Сотрудники СБУ включили песню Михаила Круга, что вызвало возражения со стороны военных. Это привело к драке между гостями.
По данным издания, пострадали несколько человек, включая именинников, которых доставили в больницу. Полиция начала уголовное расследование по статье о хулиганстве, и прокуратура подтвердила участие сотрудников СБУ в этом инциденте.
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