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Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга

0:53
Мир

Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает РИА Новости.

Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга
Фото: Openverse by Bernt van Dongen is licensed under CC BY-SA 4.0.

"В ресторане Винницы произошел конфликт из-за русской музыки. Столкнулись две группы гостей: одна состояла из сотрудников контрразведки СБУ, а другая — из военных", — говорится в сообщении.

Известно, что обе группы отмечали дни рождения в разных залах. Сотрудники СБУ включили песню Михаила Круга, что вызвало возражения со стороны военных. Это привело к драке между гостями.

По данным издания, пострадали несколько человек, включая именинников, которых доставили в больницу. Полиция начала уголовное расследование по статье о хулиганстве, и прокуратура подтвердила участие сотрудников СБУ в этом инциденте.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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