СМИ сообщили о возможном возвращении Моргенштерна

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Рэпер Моргенштерн, признанный в РФ иноагентом, возвращается в Россию. К такому неожиданному выводу пришёл "СтарХит", изучивший интервью скандально известного беглеца Ксении Собчак.

Фото: Instagram-аккаунт Моргенштерна

Издание обратило внимание, что Алишер Валеев (настоящее имя исполнителя) дал уже второе интервью знаменитой журналистке, притом, что первая их беседа, по его мнению, и послужила причиной претензий к нему.

"Интервью № 2 Собчак с Моргенштерном* состоялось: рэпер возвращается в Россию?" — озаглавлен материал.

В новом интервью Моргенштерн поделился с Собчак своей ностальгией по родине. "Я хочу домой, хочу иметь возможность приезжать к себе домой", — признался он.

Но музыкант боится возвращаться, опасаясь весьма неласкового приёма на родине. Подобно тому, как встретили его друга Даню Милохина — повесткой в армию.

"Я просто боюсь. Непонятно, что будет. Не понимаю, как там ко мне относятся. Вот что можно было предъявить такому ребенку, как Даня? Но на него накинулись. Боюсь предположить, что будет со мной. Допускаю все", — сказал Алишер.

Сейчас и он, и Милохин живут в Дубае. Рэпер был на вершине популярности, когда ему пришлось уехать. Поводом к травле Моргенштерна стало его мнение о Дне Победы, которым он поделился в интервью Собчак.

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