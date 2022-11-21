Бузова сочла Моргенштерна* "предателем Родины" и отказалась слушать его песни

Популярная исполнительница Ольга Бузова заявила, что рэпер Моргенштерн* является "предателем Родины".

"Его больше не слушаю", — подчеркнула певица, передаёт Telegram-канал SHOT.

Музыкант Олег Газманов обвинил российского комика Максима Галкина* в предательстве. По мнению исполнителя, артист очерняет нашу страну за рубежом.

"Мы были дружны", — отметил певец.

Ранее Бузова в беседе с журналистами Teleprogramma.pro анонсировала "очень необычную" и добрую песню. Как заявила звезда, новое произведение отличается от её творчества.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.