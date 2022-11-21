Популярная исполнительница Ольга Бузова заявила, что рэпер Моргенштерн* является "предателем Родины".
"Его больше не слушаю", — подчеркнула певица, передаёт Telegram-канал SHOT.
Музыкант Олег Газманов обвинил российского комика Максима Галкина* в предательстве. По мнению исполнителя, артист очерняет нашу страну за рубежом.
"Мы были дружны", — отметил певец.
Ранее Бузова в беседе с журналистами Teleprogramma.pro анонсировала "очень необычную" и добрую песню. Как заявила звезда, новое произведение отличается от её творчества.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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