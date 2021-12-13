Сбежавший из РФ Моргенштерн раздаривает имущество

Моргенштерн не может забрать свой драгоценный "Кадиллак" с собой в бега, поэтому решил подарить автомобиль одному из своих поклонников.

Рэпер обратился к дорогому "существу", с которым ему пришлось расстаться. Он по видеозвонку посмотрел "в лицо" своему автомобилю и поинтересовался, хорошо ли заботятся о его четырёхколёсном друге.

Он также рассказал машине о своём жите-бытье.

"Я нормально. Отдыхаю. Кокос х*** (пью)", — сказал эпатажный певец и отхлебнул кокосовый напиток из стакана.

Исполнитель устроил аттракцион небывалой щедрости для фолловеров. Он заявил, что готов расстаться со своим "Кадиллаком". Артист собирается осчастливить одного из своих поклонников королевским подарком.

Он призвал фолловеров участвовать в конкурсе. Чтобы претендовать на приз, нужно подписаться на всё, на что подписан сам Моргенштерн в Instagram.

Есть предположение, что рэпер таким образом решил поправить своё финансовое положение. Ясно, что гений маркетинга и пиара затеял игру, которая поможет ему обогатиться. Те, на кого подписан рэпер, наверняка заплатят ему за привлечение дополнительных подписчиков.

Одна из фотографий Моргенштерна в Instagram подписана словами: "Вернусь через десять лет".

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