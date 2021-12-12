Моргенштерн посмеялся над обвинением в сотрудничестве с Западом

Алишер Валеев (Моргенштерн) ответил на обвинение в сотрудничестве с Западом. Молодой человек высмеял заявление о том, что он получает файлы от западных стран, в сторис своего Instagram-аккаунта.

Так рэпер отреагировал на интервью главы Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной, во время которого она назвала Моргенштерна проектом Запада.

Также она отметила, что он получает не только финансирование, но и файлы с темами, которые необходимо затронуть в песнях. Этим мнением она поделилась с журналисткой Ириной Шихман на YouTube-канале "А поговорить?".

Моргенштерн же попросил "серьёзных дяденек и тётенек" не пиариться за счёт его имени. Также он добавил, что "народ России не глупый и всё понимает".

Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин обвинил скандального рэпера в серьёзных преступлениях. После этого в СМИ стали появляться сообщения, что Моргенштерн, прихватив жену, якобы подался в бега. Однако позже он "нашёлся" в ОАЭ.

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