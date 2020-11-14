Моргенштерн окончательно "зазвездился"

Рэпер пренебрежительно отнёсся к награде журнала GQ "Человек года".

Всеми силами Моргенштерн пытался показать, что наградами его "не умаслишь".

У эпатажного музыканта уже есть награда "Женщина года", премии Moda Topical Awards-2020 от глянцевого журнала Moda Topical.

Символ, который даёт право Моргенштерну называться "Человеком года", исполнитель неуважительно швырнул на пол своего люксового автомобиля, когда возвращался домой после торжественной церемонии.

Рэпер ведёт себя так, будто равнодушен к почестям.

В своём Instagram он написал длинный пост, который свидетельствует о том, что самооценка музыканта взлетела до небес.

22-летний шоумен задаётся риторическим вопросом о том, счастлив ли он.

"По версии самого популярного журнала, я человек и музыкант года. Я долларовый̆ миллионер. У меня автопарк люксовых тачек на любой случай жизни. Брендовых шмоток и ювелирки хватит, чтобы купить несколько квартир в регионе. Любой концерт — "солдаут". Моё (лицо) хотят самые крупные мировые компании. Мои полчаса под плюс на очередном корпоративе стоят три миллиона. Мной гордится семья. Я ни в чём себе не отказываю", — пишет Алишер в своём микроблоге.

Кажется, что молодой человек достиг высшей точки того, о чём только можно мечтать.