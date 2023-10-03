Моргенштерн* назвал встречу с Собчак ужасной

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн* обвинил Ксению Собчак в том, что ему пришлось бежать из России.

Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

В микроблоге Моргенштерна* появилось видео, на котором музыкант сидит в кабинете психолога и жалуется на Собчак.

"Наша последняя встреча была просто ужасной, мне даже пришлось убежать из страны тогда. У меня остался огромный незакрытый гештальт, и я готов всё сказать ей в лицо", — заявил автор хита "Кадилак".

Музыкант заявил, что принимает условия для интервью с Собчак, которая предложила встретиться с рэпером в присутствии аудитории.

* — включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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