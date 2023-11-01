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Вика Цыганова призналась в "проблемах с головой" в ответ на критику россиян

1:17
Шоу-бизнес

Вика Цыганова недавно оказалась в центре скандала. Певица выразила свое неодобрение артистов, которые выступают за рубежом, зарабатывая при этом деньги. Важно отметить, что ранее сама Цыганова признавалась в том, что создавала свой альбом о России, находясь в Италии.

Вика Цыганова призналась в "проблемах с головой" в ответ на критику россиян
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

В результате этой ситуации Вика Цыганова стала объектом критики со стороны россиян, которые возмутились ее поведением. Она сделала острые заявления, назвав Олега Газманова и других артистов "нечистью" и "предателями". Позднее, Цыганова призналась, что ей было неловко из-за своих слов и даже попросила у Олега Газманова прощения.

Кроме того, Вика Цыганова вызвала общественное негодование, утверждая, что её заявление является результатом манипуляций с искусственным интеллектом.

Теперь она рассказала о своей долгосрочной проблеме со здоровьем.

"Господи, я не буду вам объяснять, что были у меня проблемы с головой очень большие. Лечилась я 15 лет. И, возможно, не всегда очень хорошо когнитивные у меня устанавливаются. Мне достаточно моего сердца, веры", — цитирует певицу "Комсомольская правда".

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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