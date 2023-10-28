Супруги Цыгановы раскритиковали Газманова за "двойную жизнь"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория и Вадим Цыгановы выразили критику в адрес российского певца Олега Газманова, которого часто называют одним из самых выдающихся патриотов в мире отечественного шоу-бизнеса. Цыгановы обвинили Газманова в том, что он ведет двойную жизнь и назвали его "нечистью".

Фото: личный аккаунт Марины Газмановой в Инстаграм

Пара Цыгановых привела в пример случай, произошедший на концерте Газманова в Дубае, когда два зрителя попросили певца встать на защиту Украины. Олег Газманов проигнорировал это требование, по мнению Цыгановых, он должен был решительно отклонить провокацию и выразить поддержку России, сообщает "Комсомольская правда".

Виктория и Вадим Цыгановы назвали Газманова трусом и утверждают, что в своих песнях он говорит одно, но поступает на практике совсем по-другому.

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