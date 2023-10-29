Вика Цыганова обвинила Дудя* в фейковом интервью

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вика Цыганова заявила, что она не давала интервью видеоблогеру Юрию Дудю*.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

По словам певицы, команда Дудя* использовала нейросеть для добавления в кадр супружеской пары.

«P.S. Люди, не смотрите это! Это все сделала нейросеть, позже узнаете», — написала исполнительница в посте в своём Telegram-канале, прикрепив видеофрагмент беседы.

Певица дважды опровергла свое участие в интервью и призвала пользователей не смотреть его на YouTube-канале видеоблогера. Она утверждает, что это не она, а нейросеть и технология deepfake, сообщает "Газета.Ru".

*внесён Минюстом РФ в реестр СМИ выполняющих функцию иностранных агентов от 15 апреля 2022 года.

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Цыганова Дудь* интервью которого не было