Певец Shaman заявил о намерении перепеть хит Юрия Шатунова "Седая ночь"

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Российский артист Shaman дал ответы на вопросы журналистов перед своим предстоящим выступлением на сцене Государственного Кремлёвского дворца. Он выразил намерение перепеть знаменитый хит Юрия Шатунова "Седая ночь".

Фото: Wikipedia

"Исполнение песни "Седая ночь" — это, конечно, большая ответственность. Важно сохранить эту композицию так, как её знают и любят, так как она служит эталоном", — поделился артист своими мыслями с изданием MSK1. RU.

Shaman также уточнил, что собирается сохранить тональность и ритм песни, чтобы не испортить песню.

Напомним, что Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года от сердечного приступа.

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