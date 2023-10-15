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Певец Shaman заявил о намерении перепеть хит Юрия Шатунова "Седая ночь"

0:47
Шоу-бизнес

Российский артист Shaman дал ответы на вопросы журналистов перед своим предстоящим выступлением на сцене Государственного Кремлёвского дворца. Он выразил намерение перепеть знаменитый хит Юрия Шатунова "Седая ночь".

Певец Shaman заявил о намерении перепеть хит Юрия Шатунова "Седая ночь"
Фото: Wikipedia

"Исполнение песни "Седая ночь" — это, конечно, большая ответственность. Важно сохранить эту композицию так, как её знают и любят, так как она служит эталоном", — поделился артист своими мыслями с изданием MSK1. RU.

Shaman также уточнил, что собирается сохранить тональность и ритм песни, чтобы не испортить песню.

Напомним, что Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года от сердечного приступа.

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SHAMAN — СПАСИБО (музыка и слова: SHAMAN)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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