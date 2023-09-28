26 сентября в Ярославле прошёл концерт популярного артиста SHAMAN`a. После энергичного выступления на сцене певец решил спуститься к своим поклонникам в зал. И тут один из ярославцев воспользовался возможностью продемонстрировать свой талант, исполнив песню "Улетай на крылья ветра".
Зал наполнили аплодисменты, и SHAMAN не мог не отметить этот момент.
Для её исполнения требуются высокие профессиональные вокальные навыки. Ярославец Алексей Бабаков успешно справился с этой сложной задачей. SHAMAN попросил аудиторию аплодировать талантливому ярославцу и выразил ему своё уважение.
"Весь зал аплодирует! Спасибо большое", — прокомментировал певец.
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