Зритель удивил вокалом SHAMAN`а на концерте артиста в Ярославле

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

26 сентября в Ярославле прошёл концерт популярного артиста SHAMAN`a. После энергичного выступления на сцене певец решил спуститься к своим поклонникам в зал. И тут один из ярославцев воспользовался возможностью продемонстрировать свой талант, исполнив песню "Улетай на крылья ветра".

Фото: Wikipedia

Зал наполнили аплодисменты, и SHAMAN не мог не отметить этот момент.

Для её исполнения требуются высокие профессиональные вокальные навыки. Ярославец Алексей Бабаков успешно справился с этой сложной задачей. SHAMAN попросил аудиторию аплодировать талантливому ярославцу и выразил ему своё уважение.

"Весь зал аплодирует! Спасибо большое", — прокомментировал певец.

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SHAMAN - Улетай