Российский поэт Владимир Ильичев объявил о причинах, по которым он отказался бы сотрудничать с артистом Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN. Эти моменты были озвучены им в интервью NEWS.ru.
Ильичев подчеркнул, что исполнитель обладает собственной риторикой, богатым лексическим запасом и выразительными оборотами, которые "переходят из песни в песню".
"И сейчас портить его ауру интеллектуально изысканным слогом, мне кажется, будет нагрузкой для зрителя", — считает поэт.
Поэт также подчеркнул, что воспринимает Дронова как большой музыкальный политический пиар-проект.
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