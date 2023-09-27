Поэт Ильичев рассказал, почему бы отказался работать с SHAMAN`ом

0:40 Your browser does not support the audio element. Культура

Российский поэт Владимир Ильичев объявил о причинах, по которым он отказался бы сотрудничать с артистом Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN. Эти моменты были озвучены им в интервью NEWS.ru.

Фото: Wikipedia

Ильичев подчеркнул, что исполнитель обладает собственной риторикой, богатым лексическим запасом и выразительными оборотами, которые "переходят из песни в песню".

"И сейчас портить его ауру интеллектуально изысканным слогом, мне кажется, будет нагрузкой для зрителя", — считает поэт.

Поэт также подчеркнул, что воспринимает Дронова как большой музыкальный политический пиар-проект.