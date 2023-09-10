Во время выступления исполнителя SHAMAN`а на сцене одна из его поклонниц потеряла сознание и упала в обморок. Об этом сообщила журналистка Алёна Жигалова в telegram-канале "НЕОПРА, БЛИН!"
Инцидент произошёл перед многочисленной аудиторией в Санкт-Петербурге, где выступал Ярослав Дронов. На кадрах видно, как певец танцует с одной из поклонниц на сцене и исполняет свою песню. Но тут девушка неожиданно обмякла в его руках и упала бы, если её не подхватил артист.
Затем на сцену вышли охранники, которые помогли поклоннице, а SHAMAN продолжил исполнять свои композиции.
Ранее сообщалось, что певец выстрелил из пушки в Петропавловской крепости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Евросовета Шарль Мишель объявил "пародией на щедрость" поставку миллиона тонн российского зерна в страны Африки. Но не сказал, каковы планы стран ЕС.