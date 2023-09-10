Поклонница SHAMAN`а упала в обморок во время выступления артиста

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Во время выступления исполнителя SHAMAN`а на сцене одна из его поклонниц потеряла сознание и упала в обморок. Об этом сообщила журналистка Алёна Жигалова в telegram-канале "НЕОПРА, БЛИН!"

Фото: Wikipedia

Инцидент произошёл перед многочисленной аудиторией в Санкт-Петербурге, где выступал Ярослав Дронов. На кадрах видно, как певец танцует с одной из поклонниц на сцене и исполняет свою песню. Но тут девушка неожиданно обмякла в его руках и упала бы, если её не подхватил артист.

Затем на сцену вышли охранники, которые помогли поклоннице, а SHAMAN продолжил исполнять свои композиции.

Ранее сообщалось, что певец выстрелил из пушки в Петропавловской крепости.

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