Певец SHAMAN выстрелил из пушки в Петропавловской крепости

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский артист SHAMAN, известный как Ярослав Дронов, прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в событиях, посвященных началу блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года.

Фото: Wikipedia

Согласно информации, распространенной в Telegram-канале "Mash на Мойке", музыкант проявил свою почтительность к историческим событиям. Он сделал выстрел из пушки, установленной на бастионе Петропавловской крепости, возложил цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище и даже поцеловал женщину, которая пережила блокаду Ленинграда.

Затем исполнитель отправился готовиться к своему концерту.

Также стоит отметить, что прадед Ярослава Дронова, Михаил Селедкин, служил в составе Красной армии и участвовал в освобождении Ленинграда.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

SHAMAN - Я РУССКИЙ (музыка и слова: SHAMAN)