Российский артист SHAMAN, известный как Ярослав Дронов, прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в событиях, посвященных началу блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года.
Согласно информации, распространенной в Telegram-канале "Mash на Мойке", музыкант проявил свою почтительность к историческим событиям. Он сделал выстрел из пушки, установленной на бастионе Петропавловской крепости, возложил цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище и даже поцеловал женщину, которая пережила блокаду Ленинграда.
Затем исполнитель отправился готовиться к своему концерту.
Также стоит отметить, что прадед Ярослава Дронова, Михаил Селедкин, служил в составе Красной армии и участвовал в освобождении Ленинграда.
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