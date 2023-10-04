На Анастасию Волочкову написали жалобу в правоохранительные органы из-за того, что она закинула ногу на легендарный самолёт времён войны.
Как сообщает Telegram-канал Shot, Волочкову могут привлечь к ответсвенности за осквернение символов воинской славы. По данной статье балерине может грозить лишение свободы сроком до трёх лет.
Истребитель Ла-5, рядом с которым артистка балета непочтительно закинула ногу, находится у киностудии "Мосфильм". Данный самолёт использовали для съёмок фильмов о Великой Отечественной войне.
Ранее Анастасия Волочкова поддержала Филиппа Киркорова в непростой ситуации.
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