На Волочкову пожаловались в полицию за осквернение символов воинской славы: непочтительно закинула ногу

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На Анастасию Волочкову написали жалобу в правоохранительные органы из-за того, что она закинула ногу на легендарный самолёт времён войны.

Фото: Инстаграм Волочковой

Как сообщает Telegram-канал Shot, Волочкову могут привлечь к ответсвенности за осквернение символов воинской славы. По данной статье балерине может грозить лишение свободы сроком до трёх лет.

Истребитель Ла-5, рядом с которым артистка балета непочтительно закинула ногу, находится у киностудии "Мосфильм". Данный самолёт использовали для съёмок фильмов о Великой Отечественной войне.

Ранее Анастасия Волочкова поддержала Филиппа Киркорова в непростой ситуации.

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