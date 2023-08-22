Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Телеведущая Ляйсан Утяшева вспомнила свой уход с концерта Воли из-за непристойной шутки
В Питере задержан руководитель компании, занимавшейся организацией подземных экскурсий
В МИД Чехии высказались о возможных территориальных уступках Украины
Певица Татьяна Плаксина поддержала мать и удивила фанатов
Олаф Шольц заподозрен в мошенничестве
ЦБ и ФАС призывают банки раскрывать все условия кешбэка
В Египте два человека заразились новым штаммом коронавируса
Конор Макгрегор заявил о своём новом бое
Цена газа в Европе на бирже превысила $500 за 1 тыс. куб. м.

Балерина Анастасия Волочкова выразила поддержку Киркорову в непростой ситуации

Шоу-бизнес

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что журналистка Алена Жигалова настраивала против нее певца Филиппа Киркорова. Она просила говорить про балерину неприятные вещи, однако поп-король своего отношения к ней не поменял. Недавно они пересеклись на мероприятии и тепло пообщались.

Балерина Анастасия Волочкова выразила поддержку Киркорову в непростой ситуации
Фото: Instagram Анастасии Волочковой

Волочкова заявила о дружбе с Филиппом Киркоровым и поделилась историей о том, как в свое время поддержала его.

"Я протянула ему руку 11 лет назад. Тогда от Филиппа все отказались. У него произошел скандал с женщиной, которую он то ли побил, то ли за волосы потаскал. У него было много скандалов, но мне это неважно. Некоторые звезды шоу-бизнеса предложили объявить ему бойкот и не выходить с ним на одну сцену. Это говорили те, кто лизал ему ноги и просился в концерт", — возмутилась Анастасия.

Также она позвала его принять участие в ее концерте и даже самолично за свои деньги внесла его имя на афиши. Именно она помогла ему после скандала выступить с премьерой песни "Снег".

Я ему сказала, что за свои деньги доклею его имя на афиши. Я ему еще сделала поддержку этой песни. Я летала на карете, пока он пел, сыпался снег… Зачем это мне? Я просто не могла поступить иначе!" — сказала Волочкова в шоу "Личность" в ВК.

Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала поведение Алены Жигаловой в шоу Анастасии Ивлеевой. Она считает, что журналистка повела себя недостойно.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023

Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.

Мобилизация-2023: возьмем ли Киев и Одессу без нового призыва на фронт
В Москве в ногу девочки воткнулся шприц, торчащий из сиденья автомобиля
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
В Асбесте нашли детей в квартире с мертвыми родителями
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"
Для контригры РФ против Запада Пригожин уже находится в Сахеле Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Стало ясно, зачем Путин посещал штаб СВО - ВС РФ ударили на Купянск
Российский пенсионер купил для дачи двух рабов за 20 тысяч рублей и попался
МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебным государством
МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебным государством
Последние материалы
ЦБ и ФАС призывают банки раскрывать все условия кешбэка
Балерина Анастасия Волочкова выразила поддержку Киркорову в непростой ситуации
В Египте два человека заразились новым штаммом коронавируса
Конор Макгрегор заявил о своём новом бое
Цена газа в Европе на бирже превысила $500 за 1 тыс. куб. м.
Терапевт Кондрахин: икота не должна продолжаться более 30 минут
Производство стали в России выросло на 5,8% в июле
Минобрнауки предлагает отмечать День психолога в России 22 ноября
Врач Степанов рассказал о последствиях накопления накипи в чайнике
Шотландия оказалась лидером по смертности от наркотиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников