Балерина Анастасия Волочкова выразила поддержку Киркорову в непростой ситуации

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что журналистка Алена Жигалова настраивала против нее певца Филиппа Киркорова. Она просила говорить про балерину неприятные вещи, однако поп-король своего отношения к ней не поменял. Недавно они пересеклись на мероприятии и тепло пообщались.

Фото: Instagram Анастасии Волочковой

Волочкова заявила о дружбе с Филиппом Киркоровым и поделилась историей о том, как в свое время поддержала его.

"Я протянула ему руку 11 лет назад. Тогда от Филиппа все отказались. У него произошел скандал с женщиной, которую он то ли побил, то ли за волосы потаскал. У него было много скандалов, но мне это неважно. Некоторые звезды шоу-бизнеса предложили объявить ему бойкот и не выходить с ним на одну сцену. Это говорили те, кто лизал ему ноги и просился в концерт", — возмутилась Анастасия.

Также она позвала его принять участие в ее концерте и даже самолично за свои деньги внесла его имя на афиши. Именно она помогла ему после скандала выступить с премьерой песни "Снег".

Я ему сказала, что за свои деньги доклею его имя на афиши. Я ему еще сделала поддержку этой песни. Я летала на карете, пока он пел, сыпался снег… Зачем это мне? Я просто не могла поступить иначе!" — сказала Волочкова в шоу "Личность" в ВК.

Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала поведение Алены Жигаловой в шоу Анастасии Ивлеевой. Она считает, что журналистка повела себя недостойно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.