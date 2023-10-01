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Композитор Александра Пахмутова страдает от стрессового расстройства

1:31
Шоу-бизнес

Композитор Александра Пахмутова до сих не может прийти в себя после смерти любимого супруга — 16 сентября ушел из жизни поэт-песенник Николай Добронравов. Однако, как заявляют близкие к окружению артистки источники, никакой тяжёлой депрессии у нее нет.

Композитор Александра Пахмутова страдает от стрессового расстройства
Фото: "Пахмутова 2014 год" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Сообщается, что Александра Пахмутова тяжело переносит утрату родного человека, однако ее состояние всем понятно.

"Эмоционально она, конечно, неустойчива. Наблюдаются перепады настроения. Но так бывает у любого человека, который потерял любимого мужа или жену. Александра Николаевна периодически плачет, периодически улыбается. Улыбка возникает, когда она вспоминает богатую историю совместной жизни с Николаем Николаевичем. Эти воспоминания ее успокаивают", — заявили из окружения композитора журналистам "МК".

Никакой тяжелой депрессии у нее не наблюдается — скорее, стрессовое расстройство, которое диагностирует всем вдовам и вдовцам.

В настоящее время ее очень оберегают от чужих людей. Она и раньше не была сильно публичным человеком, а сейчас и подавно. Часто она вспоминает слова, которые сказал ей муж задолго до смерти.

"Если я уйду первым, ты должна долго жить ради меня и наших песен", — Пахмутова эти слова помнит и сейчас.

Ранее мы писали, что певец Юлиан опроверг депрессию у Пахмутовой.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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