Композитор Александра Пахмутова до сих не может прийти в себя после смерти любимого супруга — 16 сентября ушел из жизни поэт-песенник Николай Добронравов. Однако, как заявляют близкие к окружению артистки источники, никакой тяжёлой депрессии у нее нет.
Сообщается, что Александра Пахмутова тяжело переносит утрату родного человека, однако ее состояние всем понятно.
"Эмоционально она, конечно, неустойчива. Наблюдаются перепады настроения. Но так бывает у любого человека, который потерял любимого мужа или жену. Александра Николаевна периодически плачет, периодически улыбается. Улыбка возникает, когда она вспоминает богатую историю совместной жизни с Николаем Николаевичем. Эти воспоминания ее успокаивают", — заявили из окружения композитора журналистам "МК".
Никакой тяжелой депрессии у нее не наблюдается — скорее, стрессовое расстройство, которое диагностирует всем вдовам и вдовцам.
В настоящее время ее очень оберегают от чужих людей. Она и раньше не была сильно публичным человеком, а сейчас и подавно. Часто она вспоминает слова, которые сказал ей муж задолго до смерти.
"Если я уйду первым, ты должна долго жить ради меня и наших песен", — Пахмутова эти слова помнит и сейчас.
Ранее мы писали, что певец Юлиан опроверг депрессию у Пахмутовой.
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