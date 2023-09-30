Певец Юлиан разозлился из-за слухов о депрессии у Александры Пахмутовой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юлиан опроверг слухи о депрессии у композитора Александры Пахмутовой после кончины ее любимого супруга. Артист призвал не искать сенсации там, где ее нет.

Фото: "Пахмутова 2014 год" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Близкий друг для семьи Пахмутова-Добронравов Юлиан объяснил, что Александра Николаевна не осталась одна, у нее есть поддержка. При этом стоить учитывать то, что приходится переживать сейчас 93-летней женщине.

"Она потеряла человека, с которым прожила почти 70 лет. Чтобы понять, что она переживает, надо испытать такую любовь, какая была у Пахмутовой и Добронравова. Она потеряла очень близкого человека. Она в горе. Еще даже 40 дней не прошло, а ей не дают спокойно оплакать мужа", — говорит Юлиан Woman. ru.

При этом он попросил оставить ее в покое, чтобы она смогла справиться со свалившимся на нее испытанием.

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