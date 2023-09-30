Российская певица Ирина Салтыкова рассказала, как пережила расставание с бывшим мужем, артистом Виктором Салтыковым. Своими воспоминаниями она поделилась со Светланой Бондарчук.
С момента развода звездной четы прошло уже много лет, однако они до сих пор высказываются друг о друге с язвительными колкостями. А порой шокируют общественность неприятными подробностями их личной жизни. Ирина рассказала, что ей до сих пор тяжело говорить о разрыве, так как бывший супруг оставил ее с маленьким ребенком на руках без копейки денег.
"Естественно, не было ни копейки денег, потому что он ушел и ничего мне не оставил, и не помогал. У меня не было денег на молоко", — вспоминает артистка.
По ее словам, она благодарна композитору Олегу Молчанову, который был ее единственной опорой и поддержкой в тот момент.
Ранее мы писали о том, как впечатление произвела Ирина Салтыкова на Сергея Бодрова.
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