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Певица Ирина Салтыкова рассказала, как прошел ее развод с Виктором Салтыковым

1:03
Шоу-бизнес

Российская певица Ирина Салтыкова рассказала, как пережила расставание с бывшим мужем, артистом Виктором Салтыковым. Своими воспоминаниями она поделилась со Светланой Бондарчук.

Певица Ирина Салтыкова рассказала, как прошел ее развод с Виктором Салтыковым
Фото: prt scr youtube.com/СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА

С момента развода звездной четы прошло уже много лет, однако они до сих пор высказываются друг о друге с язвительными колкостями. А порой шокируют общественность неприятными подробностями их личной жизни. Ирина рассказала, что ей до сих пор тяжело говорить о разрыве, так как бывший супруг оставил ее с маленьким ребенком на руках без копейки денег.

"Естественно, не было ни копейки денег, потому что он ушел и ничего мне не оставил, и не помогал. У меня не было денег на молоко", — вспоминает артистка.

По ее словам, она благодарна композитору Олегу Молчанову, который был ее единственной опорой и поддержкой в тот момент.

Ранее мы писали о том, как впечатление произвела Ирина Салтыкова на Сергея Бодрова.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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