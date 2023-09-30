Актер Сергей Бодров изменил свое мнение о Салтыковой после знакомства

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и певица Ирина Салтыкова в беседе со Светланой Бондарчук рассказала, что ее знакомство с Сергеем Бодровым произошло в тот момент, когда она переехала в новую квартиру. Тогда режиссер "Брата 2" Алексей Балабанов вместе с актером пришли к ней обсуждать съемки.

Фото: kinoafisha.info

Гости захватили с собой бутылку красного вина и долго говорили о жизни. Сергей Бодров признался, что считал Ирину "пафосной", а она оказалась "нормальной".

Сама Ирина вспомнила, что Сергей сразу же показался ей "сдержанным и воспитанным". Артист предпочитал наблюдать за происходящим, сидя на корточках у стеночки. В нем не было лидера, но был скромный человек. При этом актер всегда был готов войти в кадр по первому требованию и сыграть нужный момент.

Ранее мы писали, что актер Никита Ефремов показал, чем занимается его младшая сестра.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.