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Рассказываем о специальной плёнке для мульчирования

Преимущества мультирующей плёнки

2:02
Садоводство » Советы

Мульчирование — это один из важных методов ухода за огородом, который заключается в покрытии почвы специальной пленкой. Этот метод позволяет сохранить влагу в почве, защитить растения от сорняков и вредителей, а также улучшить качество урожая. В данной статье расскажем, как правильно применять мульчирующую плёнку в огороде и для чего она нужна.

Преимущества мультирующей плёнки
Фото: https://www.flickr.com/photos/chasetheclouds/1405314449/ by *Susie*/sue/chasetheclouds, London and Hampshire, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Давайте разберёмся, что такое мульча и как она работает. Мульча — это материал, который накрывает почву и защищает ее от воздействия окружающей среды. В качестве мульчи чаще всего используют пленку, которая может быть изготовлена из полиэтилена, полипропилена или биоразлагаемых материалов. Она накрывает почву и создает своеобразный барьер, который защищает растения от неблагоприятных факторов.

Одним из главных преимуществ мульчирования является сохранение влаги в почве. Под пленкой влага не испаряется, а остается в почве, что позволяет сократить количество поливов. Это особенно важно в периоды засухи, когда влаги в почве не хватает для нормального роста растений. Кроме того, мульча защищает почву от пересыхания и образования корки, которая мешает проникновению влаги и кислорода к корням растений.

Ещё одним важным преимуществом мульчирования является защита растений от сорняков. Под пленкой сорняки не получают достаточного количества света для роста и развития, что снижает их количество и упрощает процесс удаления. Также мульча предотвращает прорастание семян сорняков, которые могут находиться в почве.

Кроме того, мульча является эффективной защитой от вредителей. Под плёнкой они не могут проникнуть к корням растений и нанести им вред. Это особенно важно для огородов, где часто встречаются вредители, такие как тля, клещи и другие насекомые.

Мульчирующая плёнка за копейки
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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