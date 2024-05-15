"Мне некому было кричать": певица Анна Плетнева рассказала о невыносимой жизни с бывшим мужем-абьюзером

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Певица Анна Плетнева рассказала об угрозах бывшего возлюбленного

0:45
Шоу-бизнес

Певица, солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева в проекте "вМесте" рассказала, что разорвала отношения с отцом старшей дочери из-за угроз физической расправы.

Певица Анна Плетнева рассказала об угрозах бывшего возлюбленного
Фото: youtube.com by канал вМесте is licensed under public domain

Она призналась, что ее дочь в первый год жизни наблюдала дома "страсти, которые по телеку можно увидеть".

"Я поняла, что у меня нет выбора. До этого я терпела, уговаривала себя, что должна", — вспомнила исполнительница.

Плетнева не стала вдаваться в подробности, но отметила, что ей не к кому было обратиться за помощью в тот момент.

В настоящее время ее старшая дочь носит фамилию отчима, бизнесмена Кирилла Сырова.

Ранее Гарик Харламов признался, что хочет еще детей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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