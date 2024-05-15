"Мне некому было кричать": певица Анна Плетнева рассказала о невыносимой жизни с бывшим мужем-абьюзером

Певица, солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева в проекте "вМесте" рассказала, что разорвала отношения с отцом старшей дочери из-за угроз физической расправы.
Она призналась, что ее дочь в первый год жизни наблюдала дома "страсти, которые по телеку можно увидеть".
"Я поняла, что у меня нет выбора. До этого я терпела, уговаривала себя, что должна", — вспомнила исполнительница.
Плетнева не стала вдаваться в подробности, но отметила, что ей не к кому было обратиться за помощью в тот момент.
В настоящее время ее старшая дочь носит фамилию отчима, бизнесмена Кирилла Сырова.
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