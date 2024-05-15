Авиакомпания "Ямал" запретила перевозку продуктов в ручной клади: что нужно знать пассажирам

Российская авиакомпания "Ямал" добавила продукты питания в перечень предметов, которые запрещено брать в ручную кладь. Об этом сообщили в Telegram-канале перевозчика.
Среди запретных для перевозки в салоне вещей теперь находятся мясные и рыбные изделия, а также другие пищевые продукты.
Пресс-служба компании не раскрыла причины такого решения. Также остаётся неясным, касается ли запрет исключительно продуктов без упаковки или же распространяется и на упакованные товары из магазинов.
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