Авиакомпания "Ямал" запретила перевозку продуктов в ручной клади: что нужно знать пассажирам

Авиакомпания "Ямал" запретила провозить продукты в ручной клади

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская авиакомпания "Ямал" добавила продукты питания в перечень предметов, которые запрещено брать в ручную кладь. Об этом сообщили в Telegram-канале перевозчика.

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Среди запретных для перевозки в салоне вещей теперь находятся мясные и рыбные изделия, а также другие пищевые продукты.

Пресс-служба компании не раскрыла причины такого решения. Также остаётся неясным, касается ли запрет исключительно продуктов без упаковки или же распространяется и на упакованные товары из магазинов.