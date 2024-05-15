Бузова рассказала об одном из своих бывших мужчин, о расставании с которым очень жалеет

Певица Ольга Бузова в беседе с Ляйсан Утяшевой в программе "Дерзкая готовка" призналась, что считает своего бывшего возлюбленного, бизнесмена Тимофея Майорова, идеальным.
Она рассказала, что они виделись в последний раз три года назад, когда вместе прогуливались по Петербургу.
"Я на него смотрю и думаю: "Тим, ну почему мы расстались?" Для меня он просто идеальный мужчина. Образованный, внимательный, чистюля, никогда меня не будил утром", — поделилась воспоминаниями исполнительница.
Известно, что мужчина всегда поддерживал артистку, помогал ей в работе. Но между ними были ссоры, которые, судя по всему, и привели к разрыву.
Ранее певица Анна Плетнева рассказала об угрозах бывшего избранника.
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