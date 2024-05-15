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Недобросовестные практики страховщиков: как упрощённые договоры каско удлиняют сроки ремонта по ОСАГО

Как страховщики избегают ответственности за ремонт, используя договоры каско

2:17
Страхование

Страховые компании используют недобросовестные практики с применением упрощенных договоров каско, что позволяет им снижать свои риски ответственности за нарушение сроков ремонта по ОСАГО. Об этом заявила финансовый уполномоченный Светлана Максимова на конференции "Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании".

Как страховщики избегают ответственности за ремонт, используя договоры каско
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Суть схемы заключается в том, что юридическое лицо и страховая компания заключают договор каско в отношении транспортного средства потребителя. При этом отсутствуют данные о том, что юридическое лицо действовало по поручению или с согласия потребителя.

Выгодоприобретателем по договору каско является сам потребитель, страховая премия составляет 72 рубля и оплачивается юридическим лицом (страхователем). Выплата по договору каско осуществляется только в том случае, если потребителю также полагается выплата по договору ОСАГО в порядке прямого возмещения убытков и в том же размере.

"При этом срок ремонта по договору каско составляет 45 рабочих дней и исчисляется после поставки запчастей. При обращении потребителя за страховым возмещением страховщик осуществляет выплату по договору каско вместо ОСАГО", — пояснила Максимова.

Таким образом, страховщики получают увеличенные сроки ремонта по договору каско, так как сроки по договору ОСАГО строго регламентированы законом. Кроме того, в этом случае неустойка по договору каско начисляется иначе — исходя из суммы страховой премии и не может превышать её размер.

Максимова также отметила, что страховые компании включают в правила страхования каско условия, исключающие из срока ремонта время с момента заказа до получения автозапчастей станцией техобслуживания. Это позволяет страховщикам не исполнять обязательства по договору страхования неопределенное время.

"Для человека это большой сюрприз, когда срок ремонта растягивается на условные 8 месяцев", — добавила Максимова.

Информация о таких случаях передана в Банк России, как сообщает портал klerk. ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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