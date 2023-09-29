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Возлюбленный Ани Лорак эмоционально поздравил ее с юбилеем и признался в любви

0:51
Шоу-бизнес

Испанский инструктор по йоге и эксперт по комплексному оздоровлению Исаак Виджраку эмоционально признался в любви певице Ани Лорак в день ее рождения. Певица отметила свой праздник на сцене в российской столице.

Возлюбленный Ани Лорак эмоционально поздравил ее с юбилеем и признался в любви
Фото: "Ani Lorak" by proteusbcn is licensed under CC BY 2.0.

Мужчина опубликовал в личном блоге фотографию избранницы во время выступления. На снимке артистка предстала в облегающем платье с разрезом до бедра. При этом, инструктор по йоге написал, что она "борец за любовь". Также он показал гримерку Лорак, усыпанную цветами.

"Всю эту любовь может получить только тот, кто обладает невероятным талантом. Ты этого заслуживаешь", — высказался Исаак.

Ани Лорак в ответ на его пост призналась ему в любви.

Ранее мы писали об особой миссии певицы Ани Лорак.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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