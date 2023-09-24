Актёр Васильев рассказал о коллегах по "Сватам" в реальной жизни

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актёр Анатолий Васильев, который запомнился зрителям по роли в фильме "Экипаж", прокомментировал свой уход из популярного сериала "Сваты", где он играл в первых четырёх сезонах дедушку Юрия Анатольевича.

Фото: Скриншот с видео, YouTube

В беседе с aif.ru он заявил, что не хотел быть актёром обычного сериала, который можно посмотреть просто от скуки. В проекте ему не хватало "глубины.

Однако других его коллег это, почему-то, не волновало, им всё нравилось и так, отметил Васильев.

Актёр устал от такого неуважения и покинул проект перед пятым сезоном. Кроме того, он рассказал, что некоторые "звёзды" сериала на своих экранных героев совсем не похожи в жизни.

"Людмила (Артемьева - прим. ред.) шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально нельзя было подойти! Мне стыдно было находиться рядом во время подобных сцен, я убегал", — сообщил собеседник издания.

Он добавил, что подобное отношение к зрителям ненавидит. И каждый раз не мог найти ответ на вопрос, почему актриса так себя вела, и что можно не любить в российском народе.

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Вся правда почему Анатолий Васильев ушел из сериала СВАТЫ