Актёр Анатолий Васильев рассказал, что сильно обиделся на слова зрителя о сериале "Сваты"

1:14 Your browser does not support the audio element. Культура

Актёр Анатолий Васильев рассказал, что "последней каплей" в сериале "Сваты" стала реакция зрителя. Артист рассказал о случае, когда к нему подошёл человек и вручил кассету с комедией, сказав, что это "хорошо идёт под пивко". Артист признался, что такие слова сильно задели его. Васильев почувствовал обиженность из-за такой оценки своего творчества, как сообщает сайт aif.ru.

Фото: Личный аккаунт Анатолия Васильева в Instagram

"Я понял, что больше в "Сватах" сниматься не буду. Не хочу, чтоб моё искусство шло "под пивко". А по-другому, как я предлагал, создатели сериала отказывались работать", — поделился артист.

Васильев сыграл в "Сватах" интеллигентного отца жениха Максима Юрия Ковалёва. Артист признался, что он покинул проект из-за глубокого недовольства своим творческим вкладом.

Васильев поделился, что стремился к расширению проекта. Он хотел, чтобы сериал приобрёл более глубокий, серьёзный характер, который бы больше затрагивал человеческую душу. По словам артиста, у команды было достаточно ресурсов для этого — в работе над комедией участвовали около восьми сценаристов.