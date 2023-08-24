Народный артист РФ Анатолий Васильев осудил Людмилу Артемьеву за резкое отношение к фанатам

1:06 Your browser does not support the audio element. Культура

Почётным гостем Второго Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики "На семи холмах" стал народный артист РФ Анатолий Васильев. Он снялся в более чем 60 картинах. Наиболее полюбились зрителю фильм "Экипаж" Александра Митты и популярный сериал "Сваты". В них он исполнил роль дедушки Юры.

Фото: Личный аккаунт Людмилы Артемьевой в Instagram

Васильев поделился, что никогда не мог понять поведение своей коллеги по ситкому Людмилы Артемьевой, которая сыграла роль его экранной жены. По мнению артиста, актриса проявляла слишком резкое отношение к зрителям и поклонникам "Сватов", как сообщает сайт aif.ru.

"Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально! Мне стыдно было находиться рядом при этом, я убегал", — признался Васильев.

Он отметил, что к Артемьевой подходили как к любимому человеку, актрисе, женщине. Однако она показывала негативное отношение.

"Каждый раз не мог понять: что там не любить в нашем народе?" — высказался Васильев.