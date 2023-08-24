Почётным гостем Второго Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики "На семи холмах" стал народный артист РФ Анатолий Васильев. Он снялся в более чем 60 картинах. Наиболее полюбились зрителю фильм "Экипаж" Александра Митты и популярный сериал "Сваты". В них он исполнил роль дедушки Юры.
Васильев поделился, что никогда не мог понять поведение своей коллеги по ситкому Людмилы Артемьевой, которая сыграла роль его экранной жены. По мнению артиста, актриса проявляла слишком резкое отношение к зрителям и поклонникам "Сватов", как сообщает сайт aif.ru.
"Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально! Мне стыдно было находиться рядом при этом, я убегал", — признался Васильев.
Он отметил, что к Артемьевой подходили как к любимому человеку, актрисе, женщине. Однако она показывала негативное отношение.
"Каждый раз не мог понять: что там не любить в нашем народе?" — высказался Васильев.
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